民调显示萨科齐领先优势不断缩小

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透巴黎4月10日电(记者 Leigh Thomas/Daniel Flynn)---法国总统萨科齐试图说服选民的努力周二遭到打击，当天公布的民调结果显示萨科齐对社会党领袖朗索瓦·奥朗德(Francois Hollande)的领先优势不断缩小。
距离法国总统选举还有不到两周，但三份民调显示，萨科齐在4月22日大选首轮相比奥朗德的领先优势逐渐缩水，法国总统大选另将於5月6日举行第二轮决胜投票。
法国目前的失业率为12年中最高，民众购买力缩水，且法国被评级机构剥夺了AAA级的主权评级。
法国央行的调查估计法国今年第一季度经济增长率为“零”，2011年最後一个季度的经济增长率仅为0.2%，且未有迹象显示法国经济会在未来数月出现强力恢复。
根据Ipsos Logica的调查，萨科齐在第一轮投票中的领先优势从一周前的两个百分点下滑至0.5个百分点，使他与奥朗德的支持率分别为29%和28.5%。
但民调显示，奥朗德在5月6日的第二轮投票中将领先10个百分点，支持率上升至55%，而萨科齐的支持率为45%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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