法国距第一轮总统大选投票仅剩九天 竞争更加白热化

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透巴黎4月14日 - 法国总统大选选情周五看起来比以往任何时候都更加激烈，在距离第一轮投票仅剩九天之际，最新民调显示，四位领先的候选人的支持率差距仅有三个百分点。
在4月23日第一轮投票中两个得票最高的候选人，将参加5月7日第二轮投票的最终角逐。
Ipsos-Sopra Steria民调显示，中间路线候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)支持率都是22%，极左翼候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)和保守派候选人菲永支持率分别为20%和19%。
这显示勒庞和马克龙最可能在第二轮投票中对决，与其他大多数民调结果一致。Ipsos-Sopra Steria民调并显示，马克龙将在终极对决中赢得63%的投票，战胜勒庞。
其他民调亦显示出4月大选情况更加激烈，两位领先的候选人节节后退，其他原本落后的候选人、尤其是梅朗雄却异军突起。
法国大选图表：tmsnrt.rs/2jLwO20
(完)
(编译 杜明霞；审校 高琦)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)