法国距第一轮总统大选投票仅剩九天 竞争更加白热化

路透巴黎4月14日 - 法国总统大选选情周五看起来比以往任何时候都更加激烈，在距离第一轮投票仅剩九天之际，最新民调显示，四位领先的候选人的支持率差距仅有三个百分点。

在4月23日第一轮投票中两个得票最高的候选人，将参加5月7日第二轮投票的最终角逐。

Ipsos-Sopra Steria民调显示，中间路线候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)支持率都是22%，极左翼候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)和保守派候选人菲永支持率分别为20%和19%。

这显示勒庞和马克龙最可能在第二轮投票中对决，与其他大多数民调结果一致。Ipsos-Sopra Steria民调并显示，马克龙将在终极对决中赢得63%的投票，战胜勒庞。

其他民调亦显示出4月大选情况更加激烈，两位领先的候选人节节后退，其他原本落后的候选人、尤其是梅朗雄却异军突起。

法国大选图表：tmsnrt.rs/2jLwO20

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