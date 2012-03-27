连环枪击案无助萨科齐胜选连任

路透巴黎3月26日电（记者 Catherine Bremer/Brian Love）---法国连环枪击案看似有助於法国总统萨科齐连任，但是随着尘埃落定，此事似乎并不会对选举产生根本性的影响。

民调显示，萨科齐监督警方对凶手梅拉（Mohamed Merah）进行追踪并将其击毙，令其支持率小幅上升。

不过，这只让萨科齐在4月22日首轮选举的最新民调中领先社会党人奥朗德两个点，但是奥朗德在5月6日最终选举的民调中领先八个点或更多。

法国情报机构的工作遭受批评，令萨科齐在危机管理方面获得的赞许黯然失色，连环枪击案似乎并未成为凝聚法国选民和扭转萨科齐竞选前景的转折点。

“萨科齐在民调中的支持率上升了1-1.5个点，而他原先预期可能是超过3个点，这令他的竞选团队不免有些失望。我们还不能完全确信萨科齐从连环枪击案中受益。”政治分析人士Roland Cayrol表示。

Cayrol还指出，萨科齐支持率上升恰逢德维尔潘退出竞选。

“（连环枪击案）为竞选助力，但是今天的影响已经不如当初，而且我认为未来影响将越来越小。经济和社会问题将重新成为焦点。”Cayrol称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。