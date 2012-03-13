萨科齐怒斥卡扎菲向其政治献金报导

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透巴黎3月12日电---法国一家新闻网站周一称，法国总统萨科齐在2007年总统大选中接受过利比亚前领导人卡扎菲的政治献金，萨科齐当天随後愤怒予以否认。
Mediapart网站引述一份用於调查2002年巴基斯坦城市卡拉奇一起爆炸案的文件称，卡扎菲政府向萨科齐的竞选活动提供了5,000万欧元资助。卡拉奇爆炸案致11名法国人丧生。
眼下距4月22日法国总统大选第一轮选举只有6周。
萨科齐在法国电视台TF1接受一名记者提问时称：“即使他（卡扎菲）真的资助了我的竞选，我也不会很感激。”
2011年3月，法国与英国牵头对利比亚实施空袭时，卡扎菲之子赛义夫对欧洲新闻电视台（Euronews TV）称利比亚曾资助萨科齐2007年的总统竞选，不过萨科齐办公室当时也予以否认。
萨科齐指责这名向他提及政治献金报导及赛义夫指控的记者，称她同情目前被囚禁的赛义夫。
他被记者的提问激怒，称：“你是卡扎菲之子的发言人，我对你表示遗憾。”
“卡扎菲一向爱胡扯，他甚至说过提供过支票，那麽他儿子那时候应该把支票拿出来。”
萨科齐的竞选发言人Nathalie Kosciusko-Morizet周一稍早也表示，政治献金报导毫无根据，并表示此类指控一再出现但从未有过证据。
法国社会党总统候选人奥朗德（Francois Hollande）的发言人拒绝就该报导发表评论，但指出，卡扎菲在2007年法国总统大选之後访问了巴黎。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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