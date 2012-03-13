萨科齐怒斥卡扎菲向其政治献金报导

路透巴黎3月12日电---法国一家新闻网站周一称，法国总统萨科齐在2007年总统大选中接受过利比亚前领导人卡扎菲的政治献金，萨科齐当天随後愤怒予以否认。

Mediapart网站引述一份用於调查2002年巴基斯坦城市卡拉奇一起爆炸案的文件称，卡扎菲政府向萨科齐的竞选活动提供了5,000万欧元资助。卡拉奇爆炸案致11名法国人丧生。

眼下距4月22日法国总统大选第一轮选举只有6周。

萨科齐在法国电视台TF1接受一名记者提问时称：“即使他（卡扎菲）真的资助了我的竞选，我也不会很感激。”

2011年3月，法国与英国牵头对利比亚实施空袭时，卡扎菲之子赛义夫对欧洲新闻电视台（Euronews TV）称利比亚曾资助萨科齐2007年的总统竞选，不过萨科齐办公室当时也予以否认。

萨科齐指责这名向他提及政治献金报导及赛义夫指控的记者，称她同情目前被囚禁的赛义夫。

他被记者的提问激怒，称：“你是卡扎菲之子的发言人，我对你表示遗憾。”

“卡扎菲一向爱胡扯，他甚至说过提供过支票，那麽他儿子那时候应该把支票拿出来。”

萨科齐的竞选发言人Nathalie Kosciusko-Morizet周一稍早也表示，政治献金报导毫无根据，并表示此类指控一再出现但从未有过证据。

法国社会党总统候选人奥朗德（Francois Hollande）的发言人拒绝就该报导发表评论，但指出，卡扎菲在2007年法国总统大选之後访问了巴黎。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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