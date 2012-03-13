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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 13日 星期二 16:53 BJT

萨科齐怒斥卡扎菲向其政治献金报道

法国新闻网站Mediapart周一引述一份用於调查2002年巴基斯坦城市卡拉奇一起爆炸案的文件称，法国总统萨科齐在2007年总统大选中接受过利比亚前领导人卡扎菲的政治献金5,000万欧元，萨科齐当天随後愤怒予以否认。眼下距4月22日法国总统大选第一轮选举只有6周。路透

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