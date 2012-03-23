法国连环枪击案提升萨科齐支持率

路透巴黎3月22日电---周四出炉的民意调查显示，法国连环枪击案发生後，总统萨科齐的支持率上升，与社会党总统候选人奥朗德的差距缩小，这与之前一项民调结果相呼应。

此项针对4月22日首轮投票意向的民调结果显示，左翼候选人梅朗松（Jean-Luc Melenchon）支持率升至第三，取代了极右翼候选人勒庞（Marine Le Pen）。

图卢兹警方已於周四击毙连环枪击案凶手梅拉（Mohamed Merah），连环枪击案遇难者包括三名士兵、三名犹太儿童和一名教师。

BVA民调显示，奥朗德支持率为29.5%，萨科齐支持率为28%，一个月前差距则为5个百分点。此次调查是在周三和周四进行的，当时凶手尚未被击毙。

民调结果显示，左翼梅朗松支持率为14%，高於一个月前的9%，首次超越勒庞和中间派候选人贝鲁（Francois Bayrou）。

调查显示，奥朗德将在5月6日第二轮投票中，以8个百分点的优势胜出，一个月前的调查结果为领先12个百分点。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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