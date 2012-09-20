法国将临时关闭驻20个国家使馆

法国表示，将於周五临时关闭该国位於20个国家的大使馆和学校。该国讽刺性杂志《查理周刊》(Charlie Hebd)周三刊登了几幅伊斯兰教先知穆罕默德的漫画，法国担心这将使亵渎穆罕默德的影片引发的紧张态势进一步升级。本周五为穆斯林世界的祈祷日。