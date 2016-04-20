法国将延长紧急状态时间 确保2016年欧洲杯赛事安全

路透巴黎4月20日 - 法国总理瓦尔斯周三称，法国计划将2015年11月伊斯兰武装分子袭击巴黎后实施的紧急状态延长两个月，从而确保2016年欧洲杯赛事的安全。

“这么大的活动……必须在安全的情况下举行，同时这也应该是个庆祝会……我们必须确保安全，”他对法国Info电台说道。

“紧急状态不能是永久的，但在这些大事件面前……我们决定延长。”

紧急状态下警方和安全部队拥有额外的权力，目前的紧急状态将持续到5月26日。本届欧洲杯在法国举行，赛事从6月10日开始，为期一个月。（完）