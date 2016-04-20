法国将延长紧急状态时间 确保2016年欧洲杯赛事安全

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透巴黎4月20日 - 法国总理瓦尔斯周三称，法国计划将2015年11月伊斯兰武装分子袭击巴黎后实施的紧急状态延长两个月，从而确保2016年欧洲杯赛事的安全。
“这么大的活动……必须在安全的情况下举行，同时这也应该是个庆祝会……我们必须确保安全，”他对法国Info电台说道。
“紧急状态不能是永久的，但在这些大事件面前……我们决定延长。”
紧急状态下警方和安全部队拥有额外的权力，目前的紧急状态将持续到5月26日。本届欧洲杯在法国举行，赛事从6月10日开始，为期一个月。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。