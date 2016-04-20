法国将延长紧急状态时间 确保2016年欧洲杯赛事安全

纽约期市：期棉小涨，盘中交投淡静
“目前消息面清淡。昨天，看似基金将少量资金转向谷物市场，但除此之外，他们仍持有相当大的棉花净多头头寸，”法国兴业银行驻纽约的分析师Gabriel Crivorot说。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎4月20日 - 法国总理瓦尔斯周三称，法国计划将2015年11月伊斯兰武装分子袭击巴黎后实施的紧急状态延长两个月，从而确保2016年欧洲杯赛事的安全。
“这么大的活动...必须在安全的情况下举行，同时这也应该是个庆祝会...我们必须确保安全，”他对法国Info电台说道。
“紧急状态不能是永久的，但在这些大事件面前...我们决定延长。”
紧急状态下警方和安全部队拥有额外的权力，目前的紧急状态将持续到5月26日。本届欧洲杯在法国举行，赛事从6月10日开始，为期一个月。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
“目前消息面清淡。昨天，看似基金将少量资金转向谷物市场，但除此之外，他们仍持有相当大的棉花净多头头寸，”法国兴业银行驻纽约的分析师Gabriel Crivorot说。
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路透纽约1月18日 - 美股标普500指数周三小幅收涨，盘中交投震荡，受助于在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表逐步升息“合理”的讲话后，金融股攀升。