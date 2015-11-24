法国发现疑似自杀式腰带 侦测到巴黎恐袭案主嫌犯手机

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透巴黎/布鲁塞尔11月23日（记者 Chine Labbé/Gabriela Baczynska） - 了解调查情况的消息人士称，周一在巴黎附近发现了一个被丢弃的疑似自杀式腰带，并侦测到巴黎恐怖袭击案在逃主嫌犯的手机。
巴黎恐袭案后，法国和比利时展开追捕行动，重点是26岁的比利时男子Salah Abdeslam。他在巴黎袭击案后不久回到布鲁塞尔，目前在逃。
消息人士周一透露，袭击发生后，在巴黎北部的18区侦测到Abdeslam的手机，地点在一辆他租赁后丢弃的汽车附近，后来在巴黎南部的Chatillon又侦测到他的手机。
探案人员正在检查巴黎南郊蒙鲁日一个小垃圾桶里发现的疑似自杀式腰带，这里距离Chatillon不远。
消息人士指出，现在要判断该腰带是否与Abdeslam有关还为时太早。他的兄长在巴黎恐怖袭击中引爆了身上的炸弹。
有一种猜想是，Abdeslam本打算在第18区引爆身上的炸弹，后来放弃了计划，原因不明。
“也许是他的自杀式腰带出了技术故障。”一名警方消息人士表示。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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