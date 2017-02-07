法国调查人员将FCA部分车型排放超标问题移交检方

花旗续为全球最大外汇交易商 但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透巴黎2月6日 - 法国政府周一表示，调查人员已将菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)(FCHA.MI)(FCAU.N)旗下部分柴油车引擎的氮氧化物排放异常问题移交检方，有可能就此起诉该公司。
在大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)排放作弊丑闻曝出后展开的调查发现，菲亚特克莱斯勒旗下部分车型的污染物排放水平超出监管规定上限好几倍。
法国经济、财政和工业部发布的声明称，已将一份有关菲亚特克莱斯勒的文件转交给检方，同时针对其他汽车品牌的调查还在继续。
这令菲亚特克莱斯勒成为继德国大众汽车和法国雷诺(RENA.PA)之后，被移交检方的第三家汽车制造商。
法国监管机构在去年对多家汽车制造商的产品进行了测试。根据7月发布的结果，菲亚特克莱斯勒的Jeep切诺基(Cherokee)车型在实验室检测中的氮氧化物排放量为监管上限的八倍；菲亚特500x车型道路测试排放量更是接近上限的17倍。
目前暂未联系到菲亚特克莱斯勒置评。(完)
(编译 徐文焰；审校 许娜)
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