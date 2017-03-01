法国总统候选人菲永推迟一竞选活动 据报道已遭司法官传唤

（修正）韩国军方称周二越境不明飞行物是载有传单的朝鲜气球
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透巴黎3月1日 - 保守派法国总统候选人菲永周三突然推迟高调的竞选造势活动。有报纸报道称，负责其妻子涉嫌“吃空饷”案件的司法官已传讯菲永。
菲永在最后时刻决定推迟对一年一度巴黎农业博览会的访问活动，这项活动被视为总统竞选活动的一项重头戏。他的竞选团队未说明推迟理由，但表示他会在正午(1100GMT)发布一份声明。
法国报纸《Journal du Dimanche》在网站上报道，针对菲永为家人虚设国会职位领乾薪的指控，负责调查的司法官已传讯菲永。
对此，菲永的律师尚未证实。
该指控可追溯至1月份，导致菲永竞选活动陷入危机，失去在4月23日和5月7日两轮竞选中最可能胜选的优势。
此调查令投资者紧张不安，他们担心菲永的失利有可能加大反欧元、反移民的极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的胜选概率。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透5月23日 - 美国新泽西纽瓦克自由国际机场发推文称，该机场周二晚间临时关闭，因一架飞机发生引擎失火事故。 该机场是纽约地区三大机场之一。该机场称事故中无伤情报告，但未提供更多细节。 当地WABC-TV电视台报导称，当事飞机执行美国联合航空公司飞往旧金山的航班，火已被扑灭。(完) (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。