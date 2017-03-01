法国总统候选人菲永推迟一竞选活动 据报道已遭司法官传唤

路透巴黎3月1日 - 保守派法国总统候选人菲永周三突然推迟高调的竞选造势活动。有报纸报道称，负责其妻子涉嫌“吃空饷”案件的司法官已传讯菲永。

菲永在最后时刻决定推迟对一年一度巴黎农业博览会的访问活动，这项活动被视为总统竞选活动的一项重头戏。他的竞选团队未说明推迟理由，但表示他会在正午(1100GMT)发布一份声明。

法国报纸《Journal du Dimanche》在网站上报道，针对菲永为家人虚设国会职位领乾薪的指控，负责调查的司法官已传讯菲永。

对此，菲永的律师尚未证实。

该指控可追溯至1月份，导致菲永竞选活动陷入危机，失去在4月23日和5月7日两轮竞选中最可能胜选的优势。

此调查令投资者紧张不安，他们担心菲永的失利有可能加大反欧元、反移民的极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的胜选概率。(完)