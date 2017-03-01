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时事要闻 | 2017年 3月 1日 星期三 18:15 BJT

法国总统候选人菲永之妻正接受审讯 事关“吃空饷”指控--报道

路透巴黎3月1日 - 据新闻网站Mediapart周三报道，法国总统候选人菲永的妻子Penelope Fillon正在接受审讯，事关对于她作为菲永助理工作甚少却支取工资的指控。

该报道是由Mediapart记者Michel Delean在Twitter上公布的。

路透无法立即联系上菲永妻子的律师置评。(完)

(编译 刘秀红; 审校 李春喜)

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