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债券 | 2013年 4月 17日 星期三 18:46 BJT

法国经济：新预算案显示法国债务占GDP比重要到2014年触顶

路透巴黎4月17日 - 法国政府周三发布的修正版跨年预算案显示，由于经济形势黯淡导致推迟财政赤字目标，法国债务要到2014年再见顶，比原计划的时间晚一年。

2014年法国债务与国内生产总值(GDP)之比将达94.3%，原先目标是90.5%，到2015年该比重会降到93.0%。

跨年度预算案证实，法国将把实现公共赤字比重目标的时间推迟一年，计划2014年再将其降至欧盟规定的3%上限以下。

预算案还证实，法国计划2016年恢复扣除经济周期影响后的结构性均衡，不过名义赤字占GDP的比重在一年后仍将在0.7%。(完) (编译 隋芬; 审校 王洋)

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