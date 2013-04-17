法国经济：新预算案显示法国债务占GDP比重要到2014年触顶

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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路透巴黎4月17日 - 法国政府周三发布的修正版跨年预算案显示，由于经济形势黯淡导致推迟财政赤字目标，法国债务要到2014年再见顶，比原计划的时间晚一年。
2014年法国债务与国内生产总值(GDP)之比将达94.3%，原先目标是90.5%，到2015年该比重会降到93.0%。
跨年度预算案证实，法国将把实现公共赤字比重目标的时间推迟一年，计划2014年再将其降至欧盟规定的3%上限以下。
预算案还证实，法国计划2016年恢复扣除经济周期影响后的结构性均衡，不过名义赤字占GDP的比重在一年后仍将在0.7%。(完) (编译 隋芬; 审校 王洋)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透里约热内卢/圣保罗3月31日 - 巴西今年将大幅增加石油出口，因大量投资提高了该国的产量，市场对巴西轻质原油的需求也助其赢得更多买家，特别是中国和印度的买家。