法国财长萨潘称欧洲央行绝不会操纵欧元汇率

路透柏林2月13日 - 法国财长萨潘在周一刊出的采访中称，欧洲央行(ECB)绝不会以操纵欧元汇率的方式来达成贸易或竞争性政策目标。此番表态驳斥了美国一位重要官员此前的言论，该官员称德国利用“被大幅低估”的欧元来为自身谋利。

“欧元是整个欧元区的货币。从国际层面来讲，要紧的是整个欧元区的盈余，而不是德国的，”萨潘对德国商报(Handelsblatt)称。

萨潘称，欧洲的投资仍需恢复到全球金融危机之前的水平，并表示德国在投资水平方面可能更有“雄心”，这是为了德国的和欧洲共同的利益。

他还表示，希望美国总统特朗普能很快了解，美国与欧盟之间的关系对美国的福祉来讲是多么有益和重要。(完)