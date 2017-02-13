法国财长萨潘称欧洲央行绝不会操纵欧元汇率

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透柏林2月13日 - 法国财长萨潘在周一刊出的采访中称，欧洲央行(ECB)绝不会以操纵欧元汇率的方式来达成贸易或竞争性政策目标。此番表态驳斥了美国一位重要官员此前的言论，该官员称德国利用“被大幅低估”的欧元来为自身谋利。
“欧元是整个欧元区的货币。从国际层面来讲，要紧的是整个欧元区的盈余，而不是德国的，”萨潘对德国商报(Handelsblatt)称。
萨潘称，欧洲的投资仍需恢复到全球金融危机之前的水平，并表示德国在投资水平方面可能更有“雄心”，这是为了德国的和欧洲共同的利益。
他还表示，希望美国总统特朗普能很快了解，美国与欧盟之间的关系对美国的福祉来讲是多么有益和重要。(完)
(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。