两架从美国起飞的法航客机因匿名炸弹威胁改道并紧急降落（更新版）

路透洛杉矶11月17日 （记者 Victoria Cavaliere/Dan Whitcomb） - 美国和加拿大官员称，从美国飞往巴黎的两架法航客机周二因遭遇匿名炸弹威胁改道并紧急降落，机上逾700名乘客和机组人员已被安全疏散。

美国联邦航空管理局的发言人称，从洛杉矶起飞的法航F65航班安全降落在盐湖城，乘客和机组人员被疏散至航站楼。《盐湖城论坛报》援引一名机场官员称，该航班上有497名乘客和机组人员。

美国联邦调查局（FBI）发表声明称，未发现机上有证据表明“针对该航班的威胁是可信的”。

盐湖城的机场称，运营未受影响，当地媒体报导称乘客已通过检查并重新登机，该航班将恢复飞行。

法航F55航班从华盛顿杜勒斯国际机场起飞后，改降加拿大新斯科舍省的哈利法克斯国际机场，当地称机上262名乘客和机组人员已安全疏散。

哈利法克斯的加拿大皇家骑警在Twitter上称，警犬登机搜寻有关爆炸物的证据，但没有披露细节。

法航发表简短声明称，上述两个航班在起飞后收到了匿名威胁。

声明称，“作为预防措施并进行所有必要的安全检查，法航依据安全法规决定要求两个航班降落”。

声明称，当局检查了上述航班、机上乘客和行李，并称：“当局将进行调查，以确定（威胁）电话的来源。”（完）