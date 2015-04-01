法式美食将亮相“巴黎味道”美食节

路透巴黎3月31日 - 今年春天，最好的法式美食将亮相巴黎大皇宫（Grand Palais），届时各大厨师将为公众奉献拿手绝活。

“巴黎味道”（Taste of Paris）美食节将于5月21-24日在巴黎举行，法国两大名厨Alain Ducasse和Joel Robuchon提供赞助。

法式美食是巴黎经济的关键拉动因素，这里有超过7,000家餐厅。

2011年的政府研究显示，游客称法式美食是他们前往巴黎的第四大原因，前三大原因分别为博物馆、街头漫步和购物。

味道美食节2004年首次在伦敦亮相，现有12个国家举行这一盛宴，悉尼和迪拜的味道美食节在3月登场，开普敦也将在4月举行。

35-115欧元的午餐或晚餐门票将从4月初开始销售，活动的宣传海报料点缀知名的香榭丽舍大街和巴黎其他关键地点。

“活动非常有节日气氛，”“巴黎味道”的发言人Bertrand Chenaud说道。“这是个大派对，你可以品尝和分享美食，还可以与厨师聊天。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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