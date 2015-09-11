福特聘请法国前第一夫人布吕尼助其在法国推广品牌

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透巴黎9月10日 - 美国汽车厂商福特(F.N)聘请前法国第一夫人卡拉·布吕尼（Carla Bruni）在一段品牌推广视频中担任主演。在视频中，布吕尼为了一份男子足球队教练的工作，放弃了她的吉他。
福特法国正在寻求对抗在本土拥有优势的雷诺(RENA.PA)及标致雪铁龙(PEUP.PA)，其希望借助布吕尼在视频中所作出的难以置信的职业生涯改变，鼓励法国购车者做出同样大胆的决定，在购车时会青睐其品牌。
该公司也笃定布吕尼对消费者有影响力。布吕尼曾是歌手和模特，她与法国前总统萨科齐的婚姻，让许多选民认为萨科齐太招摇，萨科齐也因此在其2007-2012年的任期期间被称为“亮闪闪总统”。
福特表示，他们看重的是布吕尼的名气和才气，而非她的政治背景。
今年至今，福特在法国汽车市场仅占4.3%的份额，远低于标致雪铁龙及雷诺分别达30%及26%的市场份额。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。