福特聘请法国前第一夫人布吕尼助其在法国推广品牌

路透巴黎9月10日 - 美国汽车厂商福特(F.N)聘请前法国第一夫人卡拉·布吕尼（Carla Bruni）在一段品牌推广视频中担任主演。在视频中，布吕尼为了一份男子足球队教练的工作，放弃了她的吉他。

福特法国正在寻求对抗在本土拥有优势的雷诺(RENA.PA)及标致雪铁龙(PEUP.PA)，其希望借助布吕尼在视频中所作出的难以置信的职业生涯改变，鼓励法国购车者做出同样大胆的决定，在购车时会青睐其品牌。

该公司也笃定布吕尼对消费者有影响力。布吕尼曾是歌手和模特，她与法国前总统萨科齐的婚姻，让许多选民认为萨科齐太招摇，萨科齐也因此在其2007-2012年的任期期间被称为“亮闪闪总统”。

福特表示，他们看重的是布吕尼的名气和才气，而非她的政治背景。

今年至今，福特在法国汽车市场仅占4.3%的份额，远低于标致雪铁龙及雷诺分别达30%及26%的市场份额。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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