法国南部森林大火肆虐 马赛周边遭遇近20年最严重灾情

路透法国马赛8月11日 - 法国地中海海岸部分地区周四遭森林大火肆虐，马赛周围灾情为近20年来最严重，七人受伤，当局不得不疏散数以千计民众。

法国内政部长卡泽纳夫(Bernard Cazeneuve)向记者表示，火灾于周三开始，约2,500名消防员仍在救火，法国及邻国意大利的消防飞机均加入灭火阵容。

在强劲北风的助长下，火势席卷马赛以北超过2,000公顷的干燥松树丘陵，在马赛外围止步。马赛是法国第二大城市。

地方当局表示，情况在周四获得控制，但尚未完全扑灭。受到影响的地区虽然人口众多，但并非最受游客喜爱的区域。观光热点主要在马赛以东。

火势曾逼近Fos-sur-Mer石化园区，园区内有数座炼厂及油库。但只有矿石码头传出轻微受损，石油码头并无灾情。(完)