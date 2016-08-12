法国南部森林大火肆虐 马赛周边遭遇近20年最严重灾情

韩国特别检察官起诉国民年金公团董事长滥用职权和作伪证
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)
路透法国马赛8月11日 - 法国地中海海岸部分地区周四遭森林大火肆虐，马赛周围灾情为近20年来最严重，七人受伤，当局不得不疏散数以千计民众。
法国内政部长卡泽纳夫(Bernard Cazeneuve)向记者表示，火灾于周三开始，约2,500名消防员仍在救火，法国及邻国意大利的消防飞机均加入灭火阵容。
在强劲北风的助长下，火势席卷马赛以北超过2,000公顷的干燥松树丘陵，在马赛外围止步。马赛是法国第二大城市。
地方当局表示，情况在周四获得控制，但尚未完全扑灭。受到影响的地区虽然人口众多，但并非最受游客喜爱的区域。观光热点主要在马赛以东。
火势曾逼近Fos-sur-Mer石化园区，园区内有数座炼厂及油库。但只有矿石码头传出轻微受损，石油码头并无灾情。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张荻)
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)
路透首尔1月15日 - 韩国特别检察官周日称，检方在决定是否逮捕三星集团领导人李在镕时，将会考虑到此事对经济面的影响。李在镕卷入了一项涉及总统的干政案调查。
路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。