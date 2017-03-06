法国前总理朱佩称不会参选总统

曼彻斯特遭袭击后 法国政府宣布延长警察非常时期特殊权力
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透法国波尔多3月6日 - 法国前总理朱佩(Alain Juppe)周一表示不会参选总统，并严批陷入四面楚歌的党内候选人菲永。
朱佩被视为因“空饷门”而受创的菲永的潜在替代人选。他在去年11月的党内初选中，输给菲永排在第二。
“我最后一次确认，我不会成为共和党的总统候选人，”朱佩在家乡波尔多说道。他还补充说，这是因为把保守派共和党团结起来变得比以往任何时候都要困难，而且选民希望看到新面孔。(完)
(编译 侯雪苹；审校 王兴亚)
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。