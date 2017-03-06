版本:
中国
时事要闻 | 2017年 3月 6日 星期一 18:22 BJT

法国前总理朱佩称不会参选总统

路透法国波尔多3月6日 - 法国前总理朱佩(Alain Juppe)周一表示不会参选总统，并严批陷入四面楚歌的党内候选人菲永。

朱佩被视为因“空饷门”而受创的菲永的潜在替代人选。他在去年11月的党内初选中，输给菲永排在第二。

“我最后一次确认，我不会成为共和党的总统候选人，”朱佩在家乡波尔多说道。他还补充说，这是因为把保守派共和党团结起来变得比以往任何时候都要困难，而且选民希望看到新面孔。(完)

(编译 侯雪苹；审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐