奥朗德拟提高企业在法国裁员成本

路透巴黎5月10日电---法国当选总统奥朗德的高级顾问Michel Sapin称，奥朗德计划增加健康企业的裁员成本，并将与通用汽车等大型企业“角力”，迫使他们采取更加“道德的”经营方式。

奥朗德将於5月15日宣誓就职，在周日赢得大选前曾表示，对於仅为提高股价而宣布裁员的盈利企业，他将寻求进行财务惩罚。

家乐福(CARR.PA)、通用汽车(GM.N)和PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)等企业可能进行大幅裁员，Sapin表示，奥朗德很快将履行他的承诺。

外界认为Sapin有可能成为总理或者财政部长。他对France Inter电台称，奥朗德的承诺旨在极大地提高通过裁员提升股价这种行为的成本。

通用汽车周三称，将考虑关闭法国东部斯特拉斯堡（Strasbourg）的一个工厂。标致雪铁龙料也将於今年关闭巴黎北部一个大型生产基地。

工会组织担心，家乐福也可能裁员3,000-5,000人。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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