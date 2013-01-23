法国气体泄漏 臭味飘洋过海到英国

路透巴黎1月22日（记者 Geert De Clercq） - 法国西北部一家工厂周一发生无毒化学气体泄漏，类似臭鸡蛋的气味甚至飘过英吉利海峡，周二影响到了英国。

周一早晨路博润公司（Lubrizol France）在法国鲁昂地区的工厂发生化学气体泄漏，此后随风飘散，周一夜间吹到了法国北部，周二到了英国。路博润公司称，泄漏的是甲硫醇。

肯特郡消防官员告诫居民关闭门窗，因气味可能让一些人感到恶心。警方称，也接到伦敦有刺鼻气味的报告。

法国和英国当局均称，此次气体泄漏不构成健康威胁。巴黎警方发布声明称，泄漏的气体不危及健康，但闻起来像是汗味、蒜味和臭鸡蛋气味的混合。

法国足协称，由于此次气体泄漏，法国杯一场比赛延期举行。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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