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市场报道 | 2014年 3月 10日 星期一 15:45 BJT

法国经济：央行预计第一季经济成长率为0.2%

路透巴黎3月10日 - 法国央行周一表示，今年第一季该国经济料增长0.2%，与第一次估值相同。

若果真如此，则增速将较去年第四季略微下降，当时法国经济成长率为0.3%。

法国央行在公布月度企业信心调查时公布了上述预估；该调查显示法国2月工业信心从1月的99降至98，略低于100的长期均值。2月服务业信心仍为94，与1月持平。(完)

(编译 于春红; 审校 杜明霞)
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