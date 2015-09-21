法国将通过欧盟“选择退出”计划 继续对转基因作物的种植禁令

路透巴黎9月17日 - 法国周四称，将通过欧盟新通过的“选择退出”计划，以确保法国对种植转基因作物的禁令继续有效。

法国农业部和环境部发表联合声明称，法国已要求欧盟委员会依据该“选择退出”计划将法国排除在部分转基因玉米作物的种植计划之外。法国是欧盟最大的粮食生产商和出口商。

法国农业部称，作为“选择退出”计划的一部分，根据环境与农业政策、土地使用、经济影响或者社会秩序等部分标准，法国也在国民议会通过了将使法国能够反对转基因作物种植的立法，即便欧盟层面批准了该等转基因作物的种植，法国依然可以有依据反对转基因作物种植。

转基因作物在美洲和亚洲广泛种植，但在欧洲引发了争论。法国已禁止种植美国孟山都(MON.N)的转基因玉米，称严重担忧该玉米对环境是否安全。

孟山都称，其（转基因）玉米对人类和野生动物无害。

欧盟3月达成了“选择退出”计划，允许个别国家寻求将自己排除在有关欧盟转基因作物种植或者欧盟已批准的安全（转基因）品种的任何审批请求之外。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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