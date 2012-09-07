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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 7日 星期五 10:58 BJT

法国山区发生枪杀惨案 四岁女孩藏身尸体下逃过一劫

法国阿尔卑斯山区发生枪杀惨案，一名四岁的英国女孩藏身三个大人尸体下八个小时後被警方发现，这三名死者据信分别是女孩的父母和祖母，被害人看起来像是要露营。案发现场附近还发现一名骑自行车的法国人被枪杀。

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