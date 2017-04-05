法国广告公司Havas将与广东省广告集团公司组建合资公司

穆迪称没有重估中国评级的具体时间表
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。
路透巴黎4月5日 - 法国广告集团公司Havas(HAVA.PA)已与中国广东省广告集团股份有限公司签署合资协议，这是Havas在迅猛成长的中国市场拓展业务的举措之一。
Havas与规模较大的对手WPP(WPP.L)、Publicis(PUBP.PA)和宏盟集团(Omnicom Group)同台竞争。该公司称，将持有新合资公司Havas GIMC Advertising Company的51%股权。
“此举是Havas拓展中国业务的重要一步。中国市场是全球增长最快的市场之一，目前在广告支出规模方面排行第二，为各品牌提供绝佳机会”Havas执行长Yannick Bollore在声明中称。(完)
(编译 王颖；审校 张明钧)
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。
路透上海5月24日 - 中国房地产企业借道信托融资料继续收紧。三位消息人士周二晚间透露，银监会日前发文将开展房地产信托业务纳入今年现场检查要点，重点查是否存在规避房地产贷款监管要求变相开展相关业务和股+债”项目中是否存在不真实的股权或债权等。
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。