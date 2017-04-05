法国广告公司Havas将与广东省广告集团公司组建合资公司

路透巴黎4月5日 - 法国广告集团公司Havas(HAVA.PA)已与中国广东省广告集团股份有限公司签署合资协议，这是Havas在迅猛成长的中国市场拓展业务的举措之一。

Havas与规模较大的对手WPP(WPP.L)、Publicis(PUBP.PA)和宏盟集团(Omnicom Group)同台竞争。该公司称，将持有新合资公司Havas GIMC Advertising Company的51%股权。

“此举是Havas拓展中国业务的重要一步。中国市场是全球增长最快的市场之一，目前在广告支出规模方面排行第二，为各品牌提供绝佳机会”Havas执行长Yannick Bollore在声明中称。(完)