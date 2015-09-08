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国际财经 | 2015年 9月 8日 星期二 08:51 BJT

奥朗德称对中国经济长期增长充满信心

路透巴黎9月7日 - 法国总统奥朗德周一称，中国经济增速依然很高，中国股市虽然出现震荡，但股市市值已经上涨了许多。

“我对中国当局有能力让经济走上长期增长道路充满信心，即使增速可能会有放缓，”奥朗德在新闻发布会上称。

他还称，欧洲经济实现更多的增长非常重要。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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