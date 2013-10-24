奥朗德支持率陷谷底 2017年大选胜算渺茫--调查

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透巴黎10月24日 - 周四发布的一项调查显示，80%的法国选民认为总统奥朗德不会赢得2017年的总统大选。这对奥朗德构成新的一击。
奥朗德去年5月当选为法国总统，但失业问题、增税以及政府及党内分歧，导致他的支持率已降至上任以来的最低点。
法国《费加罗报》和LCP电视台委托Harris Interactive进行的这项调查还显示，76%的受访者称他们认为奥朗德并非信守承诺之人，68%的受访者认为他不称职。这对奥朗德而言又是一大冲击。
相比之下，54%的受访者认为立场强硬的内政部长瓦尔斯（Manuel Valls）有望在2017年的总统选举中击败奥朗德。只有16%的受访者称奥朗德可能在选举中获胜。
在法国，即将卸任的总统通常在下届选举中代表所在党派参选，而且在过去几十年里绝大多数都能实现连任，唯独前保守派总统萨科齐例外。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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