欧洲政经：法国总统奥朗德呼吁建立欧元区经济政府，可有权制定预算和发债

路透巴黎5月16日 - 法国总统奥朗德周四呼吁成立欧元区经济政府，拥有自行制定预算和发行债券的权力、有一套统一的税收体系并任命一位全职总统。

奥朗德在记者会上表示，他希望在两年内全面实现欧盟政治一体化。

他的提议可能遭遇德国的强烈抵制。德国反对由欧洲各国共同承担债务，也不愿设立欧元区秘书处或者创建新的欧盟部门。

“我向伙伴国提出了四点建议。首先是在欧元区国家建立经济政府，每个月会面一次，并任命一位长期的全职总统，”奥朗德表示。

“这个经济政府将讨论成员国将实施的主要政治与经济决策，统一税收政策，开始拉近各国社会政策，并打击税务欺诈。”

其他的建议还包括：

将欧盟用于应对年轻人失业问题的支出计划提前实施；

建立欧洲能源共同体，协调从传统能源向可再生能源过渡；