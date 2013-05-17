欧洲政经：法国总统奥朗德呼吁建立欧元区经济政府，可有权制定预算和发债

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透巴黎5月16日 - 法国总统奥朗德周四呼吁成立欧元区经济政府，拥有自行制定预算和发行债券的权力、有一套统一的税收体系并任命一位全职总统。
奥朗德在记者会上表示，他希望在两年内全面实现欧盟政治一体化。
他的提议可能遭遇德国的强烈抵制。德国反对由欧洲各国共同承担债务，也不愿设立欧元区秘书处或者创建新的欧盟部门。
“我向伙伴国提出了四点建议。首先是在欧元区国家建立经济政府，每个月会面一次，并任命一位长期的全职总统，”奥朗德表示。
“这个经济政府将讨论成员国将实施的主要政治与经济决策，统一税收政策，开始拉近各国社会政策，并打击税务欺诈。”
其他的建议还包括：
将欧盟用于应对年轻人失业问题的支出计划提前实施；
建立欧洲能源共同体，协调从传统能源向可再生能源过渡；
财政一体化进入新阶段，让欧元区经济政府可以自行制定预算，并逐步拥有发债的权力。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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