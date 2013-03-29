法国总统要求企业缴纳75%富人税

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透巴黎3月28日（记者 Catherine Bremer/Nicholas Vinocur） - 法国总统奥朗德周四宣布，企业要为薪水超过100万欧元的员工缴纳75%的税收，此前宪法法院否决了奥朗德提出的针对个人的“超级税收”。
奥朗德表示，将富人税转移给企业是让法国最富裕人群帮助结束危机的一种方式。
“我坚持承诺，”奥朗德在接受黄金时间电视采访时表示，并呼吁失望的法国人民相信他正在进行一切努力帮助法国经济复苏。
奥朗德承认，没有料到危机会持续这么长时间，但表示已动用所有工具来恢复增长和降低失业率。
奥朗德还指出，尽管正在努力降低公共赤字，今明两年不会对家庭征收新的税赋或提高税率。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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