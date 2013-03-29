法国总统要求企业缴纳75%富人税

路透巴黎3月28日（记者 Catherine Bremer/Nicholas Vinocur） - 法国总统奥朗德周四宣布，企业要为薪水超过100万欧元的员工缴纳75%的税收，此前宪法法院否决了奥朗德提出的针对个人的“超级税收”。

奥朗德表示，将富人税转移给企业是让法国最富裕人群帮助结束危机的一种方式。

“我坚持承诺，”奥朗德在接受黄金时间电视采访时表示，并呼吁失望的法国人民相信他正在进行一切努力帮助法国经济复苏。

奥朗德承认，没有料到危机会持续这么长时间，但表示已动用所有工具来恢复增长和降低失业率。

奥朗德还指出，尽管正在努力降低公共赤字，今明两年不会对家庭征收新的税赋或提高税率。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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