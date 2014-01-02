法国政经：总统奥朗德拟降低劳工税鼓励企业招聘，以应对失业问题

路透巴黎12月31日 - 法国总统奥朗德周二向法国企业推出了“社会责任协议”，以应对失业问题。根据该方案，企业增聘员工可获得降低劳工税的回报。

“协议依据的是一条简单原则：(政府通过)降低劳工税和减少对企业活动的限制，换取更多招聘和与工会的对话，”奥朗德在电视播出的新年致辞中称。

奥朗德并未详述打算如何降低劳工税，不过他的社会党政府此前曾承诺进行大范围税费改革，并提出了降低该税的可能性。

法国企业利润率是欧洲最低者之一，部分是因为要缴纳高昂的劳工税以支付社会福利。

法国失业率约为11%，不过奥朗德称现在已经达到峰值，将出现下降趋势。目前奥朗德的支持率为法国第五共和国总统的记录低点。

“当然，效果需要一段时间才能显现...今晚我再次重申：我有一个优先事项、一个目标和一个承诺，那就是就业。”

民意调查机构称，在将于5月进行的欧洲议会选举中，奥朗德政府恐面临选大量抗议性投票。

奥朗德称，他打算今年年初向连任成功的德国总理梅克尔提出新的欧洲改革方案，但未给予详述。(完)