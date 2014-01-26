法国总统奥朗德宣布与女友分手

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎1月25日（记者 Emmanuel Jarry/Leila Abboud） - 法国总统奥朗德周六宣布与“第一女友”瓦莱丽·特里耶韦莱（Valerie Trierweiler）分手。奥朗德此前被曝与一位女演员有染，引发媒体一片哗然。
“我希望让大家知道，我已经结束了与特里耶韦莱的共同生活，”奥朗德对法新社称。
两周前，法国《更近》（Closer）杂志发表文章爆料，奥朗德与电影女演员、社会党支持者朱莉·加耶（Julie Gayet）有染。奥朗德随后试图平息由此引发的乱局。
奥朗德称，他与特里耶韦莱分手是个人私事，因此他以个人身份而非国家元首宣布此事。
现年48岁的特里耶韦莱是《巴黎竞赛》画报（Paris Match）的艺术专栏作家，她从2006年开始与奥朗德共同生活，但两人一直没有结婚。奥朗德在2012年5月当选法国总统后，特里耶韦莱在官方活动中承担第一夫人的角色，有自己的办公室，每月办公预算大约2万欧元。（完）
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。