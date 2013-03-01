奥朗德成法国30年来支持率最低总统－民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎2月28日－法国TNS Sofres周四发表了为《费加罗杂志》进行的民调。民调显示，就任已十个月的法国总统奥朗德成为自1981年以来支持率最低的总统，因他难以刺激经济增长并创造就业。

将奥朗德送上总统宝座的社会党支持者对政府管理经济的能力产生质疑。目前法国经济濒临衰退、行业裁员此起彼伏，且失业率处于15年高位。

在2月份的月度民调中，奥朗德的支持率下滑5个百分点至30%，社会党选民对其的支持率下滑8个百分点。

民调称：“直到现在，爱丽舍宫可能都在窃喜，认为总统的支持者依然很忠诚。现在这种情况结束了。”

社会党总理让-马克·艾罗（Jean-Marc Ayrault）的支持率也下滑5个百分点至28%。

从11月到今年1月，奥朗德的支持率相对稳定，虽然不高，但基本维持在约35%。

奥朗德因出兵马里在国内得到广泛赞誉，并受到美国等盟国的称赞，但此次民调显示，其支持率因此得到的提升并未维持很长。（完）