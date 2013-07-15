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债券 | 2013年 7月 15日 星期一 11:35 BJT

法国经济：总统奥朗德称经济正在复苏，看法应更加乐观

路透巴黎7月14日 - 法国总统奥朗德周日在专访中称法国经济正在复苏，试图打压不断加深的悲观情绪。两天前评级机构惠誉摘除了法国的AAA评级。

奥朗德激励法国人应更乐观，他强调工业生产小幅反弹、消费者支出增长，且法国央行上调了第二季经济增长预估。

“我们不能屈服于自我批评，”奥朗德受France 2 TV采访时表示，“多年来，我国一直是欧洲乃至全球最为悲观的国家。一些深陷战事的国家都比我们乐观。”

评论人士已经指出法国经济现状与其民众悲观情绪之间的不协调。

奥朗德称，“法国经济正在复苏...(2013年)下半年将好于上半年。”

不过，尽管奥朗德努力通过税惠和就业补贴政策来振兴经济，法国国内生产总值(GDP)仍停滞不前且失业率位于14年高位，这令奥朗德的支持率承压。

周五惠誉将法国债信评级从AAA评级调降一个级距至AA+，称担忧该国的预算赤字、高失业率及经济产出疲弱。这加深了法国的困境。

7月4-9日进行的路透调查显示，法国明年失业率料追平纪录高点，2013年GDP料下滑0.3%，逊于政府预估的增长0.1% 。

奥朗德亦借此次专访的机会，试图结束围绕是否应解除法国页岩气开采禁令的激烈辩论。奥朗德称在他执政期间，将不允许法国境内开采页岩气。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 隋芬)
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