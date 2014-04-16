民调显示奥朗德支持率落后于萨科齐和勒庞

法国总统奥朗德2014年3月15日在巴黎的照片。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透巴黎4月15日 -周二公布的一项民意调查分析显示，如果目前举行法国总统大选，现任总统奥朗德的支持率将落后于中右翼前任萨科齐和极右翼对手玛琳·勒庞。

奥朗德的支持率骤降至他执政两年以来的记录低位，选民对他未能重启法国经济增长和降低失业率的表现日渐失望。

这份由民意机构OpinionWay进行的调查显示，奥朗德将在两轮总统选举中的第一轮被淘汰，支持率仅为19%。萨科齐和勒庞的支持率分别为29%和25%。

奥朗德的任期将在2017年结束。

民调显示，如果萨科齐与“国民阵线”领导人勒庞在第二轮中对决，萨科齐的支持率为67%，勒庞的支持率为33%。

如果奥朗德进入第二轮，在决胜选举中面对勒庞，他将以54%的支持率获胜，而后者的支持率为46%。

OpinionWay分析师BrunoJeanbart表示：“一名现任总统在民调中深陷如此处境这还是第一次，奥朗德任期才过半，‘国民阵线’在第一轮总统竞选中就取得如此高的支持率也是第一次。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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