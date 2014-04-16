民调显示奥朗德支持率落后于萨科齐和勒庞

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎4月15日 - 周二公布的一项民意调查分析显示，如果目前举行法国总统大选，现任总统奥朗德的支持率将落后于中右翼前任萨科齐和极右翼对手玛琳·勒庞。
奥朗德的支持率骤降至他执政两年以来的记录低位，选民对他未能重启法国经济增长和降低失业率的表现日渐失望。
这份由民意机构OpinionWay进行的调查显示，奥朗德将在两轮总统选举中的第一轮被淘汰，支持率仅为19%。萨科齐和勒庞的支持率分别为29%和25%。
奥朗德的任期将在2017年结束。
民调显示，如果萨科齐与“国民阵线”领导人勒庞在第二轮中对决，萨科齐的支持率为67%，勒庞的支持率为33%。
如果奥朗德进入第二轮，在决胜选举中面对勒庞，他将以54%的支持率获胜，而后者的支持率为46%。
OpinionWay分析师Bruno Jeanbart表示：“一名现任总统在民调中深陷如此处境这还是第一次，奥朗德任期才过半，‘国民阵线’在第一轮总统竞选中就取得如此高的支持率也是第一次。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译