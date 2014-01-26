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路透中文国际短讯 | 2014年 1月 26日 星期日 15:00 BJT

法国总统奥朗德宣布与女友分手

法国总统奥朗德周六宣布与“第一女友”瓦莱丽·特里耶韦莱分手。奥朗德此前被曝与一位女演员有染，引发媒体一片哗然。“我希望让大家知道，我已经结束了与特里耶韦莱的共同生活，”奥朗德对法新社称。奥朗德称，他与特里耶韦莱分手是个人私事，因此他以个人身份而非国家元首宣布此事。路透
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