法国总统奥朗德宣布与女友分手

法国总统奥朗德周六宣布与“第一女友”瓦莱丽·特里耶韦莱分手。奥朗德此前被曝与一位女演员有染，引发媒体一片哗然。“我希望让大家知道，我已经结束了与特里耶韦莱的共同生活，”奥朗德对法新社称。奥朗德称，他与特里耶韦莱分手是个人私事，因此他以个人身份而非国家元首宣布此事。路透