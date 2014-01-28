法国前“第一夫人”被分手后首次亮相

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透孟买1月27日（记者 Aditi Shah） -法国前“第一夫人”瓦莱丽·特里耶韦莱周一在访问印度期间表示自己很好，并对记者称她觉得做慈善工作“很有用”。
法国总统奥朗德上周六宣布与特里耶韦莱分手，他发表简短声明称结束了与后者的共同生活。
奥朗德宣布与特里耶韦莱分手，距八卦杂志《更近》（Closer）爆料奥朗德劈腿消息时隔不到三周。该杂志刊登了据称为奥朗德夜间前往41岁的女演员朱莉·加耶（Julie Gayet）公寓幽会的照片，引起媒体一片哗然。
奥朗德绯闻曝光后，特里耶韦莱生病住院八天，出院后隐居一周，随后与慈善组织反饥饿行动组织（Action AgainstHunger）一道前往印度。
特里耶韦莱在当天的新闻发布会上没有提及与奥朗德分手之事，但话中有话地感谢法国记者“关注营养不良”。这是她在奥朗德绯闻曝光后首次发表公开讲话。
“我感觉很好，在这里感觉很好，”特里耶韦莱被问及她的健康状况时说。“我觉得我对一些事情是有用的。”
“别担心我，”身穿亮粉色上衣的她说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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