巴黎仍未走出恐怖袭击阴影 新年酒店和餐馆预定量大幅下滑

美国候任总统特朗普准备上任第一天签署多项行政令
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透巴黎12月31日 - 一家酒店业者协会表示，巴黎的酒店及餐馆依然没能走出上月巴黎恐怖袭击事件的阴影，新年庆典的预订量下滑了30-40%。
自伊斯兰激进分子11月13日在巴黎发动袭击造成130人死亡以来，巴黎一直处于高度戒备状态。
“新年庆典周末的预订量减少了30-40%，”酒店业者协会UMIH-Paris-Ile de France的负责人Evelyne Maes对路透表示。
巴黎政府决定缩短周四凯旋门的跨年夜视频灯光秀，并决定不燃放烟花。
法国是全球接待游客人次最多的国家，去年仅巴黎就接待了3220万人次外国游客。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国首相特雷莎·梅周四对达沃斯世界经济论坛表示，英国决定退出欧盟后正面临重要变化时期，并将需要在全球扮演新的角色。