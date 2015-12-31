巴黎仍未走出恐怖袭击阴影 新年酒店和餐馆预定量大幅下滑

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎12月31日 - 一家酒店业者协会表示，巴黎的酒店及餐馆依然没能走出上月巴黎恐怖袭击事件的阴影，新年庆典的预订量下滑了30-40%。

自伊斯兰激进分子11月13日在巴黎发动袭击造成130人死亡以来，巴黎一直处于高度戒备状态。

“新年庆典周末的预订量减少了30-40%，”酒店业者协会UMIH-Paris-Ile de France的负责人Evelyne Maes对路透表示。

巴黎政府决定缩短周四凯旋门的跨年夜视频灯光秀，并决定不燃放烟花。

法国是全球接待游客人次最多的国家，去年仅巴黎就接待了3220万人次外国游客。（完）