巴黎仍未走出恐怖袭击阴影 新年酒店和餐馆预定量大幅下滑

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎12月31日 - 一家酒店业者协会表示，巴黎的酒店及餐馆依然没能走出上月巴黎恐怖袭击事件的阴影，新年庆典的预订量下滑了30-40%。
自伊斯兰激进分子11月13日在巴黎发动袭击造成130人死亡以来，巴黎一直处于高度戒备状态。
“新年庆典周末的预订量减少了30-40%，”酒店业者协会UMIH-Paris-Ile de France的负责人Evelyne Maes对路透表示。
巴黎政府决定缩短周四凯旋门的跨年夜视频灯光秀，并决定不燃放烟花。
法国是全球接待游客人次最多的国家，去年仅巴黎就接待了3220万人次外国游客。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。