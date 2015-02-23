若法国减赤努力不够 或有必要实施制裁--欧盟执委

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透巴黎2月23日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周一称，若欧盟和法国无法就该国减赤和改革努力是否到位达成一致看法，或有必要对法国实施制裁。
欧盟执委会本周将决定法国经济改革及恢复公共财政秩序的努力是否足够。
“我希望我们能达成良好协议，良好的协议好过糟糕的制裁，”莫斯可维在法国电视2台称。“但若不能达成一致意见，可能有必要进行制裁。”
莫斯可维称，改革法案旨在放宽对各种专业的限制，这一努力方向是正确的。(完)
(编译 王丽鑫；审校 高琦)
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。