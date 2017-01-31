法国数据：1月消费者物价按年急升1.6%，涨幅高于路透预估

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透巴黎1月31日 - 法国国家统计局周二公布的消费者物价调和指数(HICP)初值显示，法国1月消费者物价下降0.2%，12个月的通胀年率急升至逾四年来最高的1.6%。
截至1月的12个月通胀率为2012年10月以来最高，高于12月的0.8%。路透调查访问的分析师预估均值为1.3%。
此外，统计局还公布，1月生产者物价上涨0.9%，年率为上升1.7%。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。