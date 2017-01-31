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市场报道 | 2017年 1月 31日 星期二 23:37 BJT

法国数据：1月消费者物价按年急升1.6%，涨幅高于路透预估

路透巴黎1月31日 - 法国国家统计局周二公布的消费者物价调和指数(HICP)初值显示，法国1月消费者物价下降0.2%，12个月的通胀年率急升至逾四年来最高的1.6%。

截至1月的12个月通胀率为2012年10月以来最高，高于12月的0.8%。路透调查访问的分析师预估均值为1.3%。

此外，统计局还公布，1月生产者物价上涨0.9%，年率为上升1.7%。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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