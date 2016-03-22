安盛保险执行长将于9月去职 引发转任汇丰主席臆测

摩根大通遭劳工部指控薪资性别歧视
路透1月18日 - 美国政府周三对摩根大通(JP Morgan Chase) 提出诉讼，指称该银行涉及对女性的支薪歧视。
路透巴黎3月21日 - 法国安盛保险(Axa)(AXAF.PA)执行长Henri de Castries将于9月去职，这引发外界对他接下来可能转往汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)接任主席的臆测。安盛为欧洲第二大保险业者，Castries担任该公司执行长近17年。
Castries在1989年加入安盛，过去五年在新兴市场拓展集团业务，斥资51亿欧元(57亿美元)在亚洲、拉丁美洲与非洲进行一系列收购。
现年61岁的Castries在发给员工的辞职信中表示，“新的团队自然而然会推出并管理我们将于2016年6月宣布的新战略计划。”
现年42岁、担任安盛德国业务主管的Thomas Buberl，已被任命为代理执行长，将于9月Castries离职时接任执行长职务。
Castries被视为接任汇丰控股主席范智廉(Douglas Flint)的热门人选，他在去年加入汇丰董事会。汇丰上周表示，已开始找寻范智廉的继任人选，将于2017年提名一位人选。
汇丰对这样的臆测不予置评。
Castries则试图淡化这样的猜测，表示大家对安盛与汇丰宣布管理更替的时机，不应过度解读。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
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