法国修订立法 对总统爆粗口或不再受罚

路透巴黎7月25日 - 法国国会周四同意修订可追溯至1881年的立法以支持言论自由，对法国总统言辞粗鲁将因此不再定为冒犯罪。

在此之前，使用粗鲁言辞可能因“冒犯国家元首”而被自动罚款，如今总统在此类问题上与部长和议员的待遇一样，需法官来判定是否遭到诋毁或诽谤。

法国国会同意修订相关立法起源于一起事件。一名法国男子Herve Eon因曾向前总统萨科齐举出写着“滚蛋，混蛋”的标语牌而被罚款，欧洲人权法院今年3月裁定法国此举侵犯了抗议者的表达自由权。

萨科齐在2008年曾用同样的话羞辱人群中一位拒绝与他握手的男子，此后这句话在法国变得臭名昭着。法国法院则判定Eon用这样的标语讽刺萨科齐。

不过，若有人被法官判定诋毁总统，仍面临被罚款最高4.5万欧元的风险。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。