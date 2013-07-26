法国修订立法 对总统爆粗口或不再受罚

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透巴黎7月25日 - 法国国会周四同意修订可追溯至1881年的立法以支持言论自由，对法国总统言辞粗鲁将因此不再定为冒犯罪。
在此之前，使用粗鲁言辞可能因“冒犯国家元首”而被自动罚款，如今总统在此类问题上与部长和议员的待遇一样，需法官来判定是否遭到诋毁或诽谤。
法国国会同意修订相关立法起源于一起事件。一名法国男子Herve Eon因曾向前总统萨科齐举出写着“滚蛋，混蛋”的标语牌而被罚款，欧洲人权法院今年3月裁定法国此举侵犯了抗议者的表达自由权。
萨科齐在2008年曾用同样的话羞辱人群中一位拒绝与他握手的男子，此后这句话在法国变得臭名昭着。法国法院则判定Eon用这样的标语讽刺萨科齐。
不过，若有人被法官判定诋毁总统，仍面临被罚款最高4.5万欧元的风险。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透阿姆斯特丹8月9日 - 荷兰奥运代表团称，该国体操选手Yuri van Gelder在晋级吊环决赛后，彻夜外出饮酒，“严重”违反队内纪律，已经被驱逐出队。
路透里约热内卢8月8日 - 巴西人把足球迷式的激烈态度也带进了周一的里约奥运会赛场，他们疯狂地为本国运动员加油欢呼，同时对竞争对手毫不留情地起哄和嘲弄，这使那些不习惯这种“偏心眼”行为的奥运健儿感到很不舒服。