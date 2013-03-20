法国政经：预算部长卡于扎克因受到税务欺诈调查而辞职

路透巴黎3月19日 - 法国总统办公室周二表示，预算部长卡于扎克已经辞职，之前他成为税务欺诈调查的目标。

在该声明发布的数小时之前，法国检察官就卡于扎克涉嫌在瑞士拥有秘密银行账户展开正式调查。此事令奥朗德政府十分难堪。

卡于扎克此前正负责政府打击逃税的行动。法国新闻调查网站Mediapart在12月时报导称，他在2010年初之前一直持有一个隐秘的瑞银 账户，对此他再三予以否认。

上述简短的总统声明称，卡于扎克主动提出辞职。该声明并提名欧盟事务部长Bernard Cazeneuve接替卡于扎克。(完)