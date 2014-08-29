法国总统号召增加投资来促增长 德国财长表示支持

路透巴黎8月28日 - 对于法国总统奥朗德号召扩大投资以刺激欧洲经济增长，德国财政部长朔伊布勒周四表示支持。就在几个小时前，奥朗德呼吁召开欧元区峰会，协调促增长举措。

法国几个月来一直在号召德国等其它欧洲国家、以及欧洲央行采取更多措施来刺激欧元区投资和增长。但目前为止，则大多遭到德国的反对。

“我们无法否认，一些地缘政治风险正在发挥极为重要的影响，”朔伊布勒与法国财长萨潘一起召开新闻发布会时称，并补充道，由于经济增长乏力，增加投资很重要。

他指出，“有迹象显示，经济有所放缓。因此坚持投资很重要。”

德国过去四年一直强烈要求在欧洲实施撙节举措，近期则对其最亲密的盟友--法国表现出些许宽容，因为后者承诺将进行改革和减支。

当被问及如何看待奥朗德号召举行欧元区峰会以商讨促增长举措时，朔伊布勒表示，欧洲领导人解决区内经济问题是正确之举。他还称，自己正在像奥朗德一样争取通过投资刺激增长。

但被问到如何看到法国再次要求压低欧元汇率时，朔伊布勒回答道，汇率应由市场决定。

朔伊布勒稍后在巴黎外一场面向法国企业领袖的演讲中指出，要让企业更有竞争力，不能以汇率贬值的方式来替代改革。

“我们不能靠让汇率贬值来增进竞争力。”朔伊布勒全场以法语演讲表示。“操纵汇率绝不可能带来能长久维持下去的增长。”

他乐见奥朗德提出的调降企业工资税的计划，但对法国呼吁欧洲央行放宽已然超宽松的货币政策则不以为意。

奥朗德周四稍早表示，欧洲通胀率偏低及欧元遭高估，有导致经济长期停滞的危险。

“经济复苏过于疲软。通胀率太低。欧元汇率太高，”奥朗德在一场使节年会上指出。“若我们无所作为，欧洲可能面临长期、甚至可能是无止境的经济停滞威胁。”

两位法国企业界高管支持奥朗德对欧元区政策制定官员的呼吁，即应采取更有力的行动压低欧元汇率，以使欧洲企业更有竞争力。

“我想没有人希望欧元受到操纵，但我们也不愿看到这样的情况，即欧元成为唯一一种不能由政治人士讨论的货币。”PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)监理会负责人Louis Gallois在一场会议中提到。

法航荷航(AIRF.PA)执行长Alexandre de Juniac的看法与Gallois一致，要求欧元区的汇率政策采取更“积极”的态度。(完)

(编译 许娜/张若琪 审校 高琦)

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