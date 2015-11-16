法国战机空袭叙利亚境内伊斯兰国目标 巴黎恐袭调查扩大

路透巴黎/布鲁塞尔11月15日 - 法国战机周日向叙利亚境内的伊斯兰国(Islamic State, IS)目标发动空袭，欧洲各国警察扩大对巴黎恐怖袭击事件的调查。目前此次恐怖袭击已经导致130多人遇难。

伊斯兰国宣称对周五在巴黎发生的自杀式炸弹袭击和枪击事件负责，这个事件重新点燃欧洲对难民危机的争论，并引发阻止大量穆斯林难民涌入欧洲的呼声。

法国警方已经对一个在比利时出生的巴黎恐怖袭击嫌疑人发起全球通缉，警方相信此人与他的两个兄弟帮助组织了这次恐怖袭击。司法消息人士表示，该嫌疑人的一个兄弟已经在恐怖袭击中身亡，另一个在比利时被捕。

另外，有两名法国自杀式袭击者的身份已经确定，还有四名在恐怖袭击中身亡的袭击者身份尚在调查之中。

数月来，法国参与美国领导的军事行动，对伊斯兰国在伊拉克和叙利亚的据点展开轰炸。在周五的流血事件发生后，法国誓言要摧毁这个组织。法国战机周日在叙利亚发起迄今为止规模最大的空袭，轰炸该组织在拉卡(Raqqa)的据点。这一行动突显了法国的决心。

“这次空袭...动用了10架战斗机，同时从阿联酋和约旦启动，空投了20颗炸弹，”国防部称。轰炸目标包括弹药库和一个训练营。

目前还没有伤亡和破坏程度方面的消息。

对周五法国恐怖袭击的调查很快引向比利时，警方发现伊斯兰武装分子使用的汽车中有两辆从布鲁塞尔地区租赁。这次袭击是法国自二战以来遭遇的最惨烈的流血事件。(完)