法意领导人呼吁欧洲央行出手压低成员国公债收益率

* 蒙堤和奥朗德呼吁欧洲央行采取行动,降低过高的举债成本

* 欧洲央行将於9月6日宣布利率决议和举行记者会

* 市场渴望欧洲央行推出购债计划,但该央行可能仍保持模糊态度

路透罗马/法兰克福9月4日电---法国和意大利周二向欧洲央行(ECB)施加更大的压力,要求ECB本周同意采取措施以降低欧元区南部成员国的举债成本.

但欧洲央行料将在周四概述,而不是详细阐述其购债策略,以对政治家保持压力,促使他们控制赤字和债务水平.

意大利总理蒙堤和法国总统奥朗德在罗马会谈後表示,各家欧洲机构必须采取措施,压低那些受市场不当惩罚的国家的公债收益率(殖利率).

蒙堤表示,他期望欧盟采取措施,消除意大利等国面临的"严重(债券)利差障碍,因其缺乏基本的经济合理性".

意大利央行在一份研究报告中表示,经济基本面暗示,该国公债较指标德债合理的风险溢价为200个基点,或2个百分点,而非8月底时的450个基点.

奥朗德称,西班牙和意大利等国面临的债券收益率偏高,并不合理,而把过高的收益率降下来是包括欧洲央行在内的欧盟各机构的任务.

欧洲央行总裁德拉吉料在周四阐述新购债计划的一些细节,以实践其"将不惜一切代价"护卫欧元的承诺.这一预期令市场满怀希望,认为该央行能化解欧元区危机.

欧洲央行内部就该购债计划进行协商时,各方采取了边缘策略,德国央行总裁魏德曼甚至考虑辞职.这些情况在上周曝光後,令投资者感到不安.

在各国间就协调行动,达成较长期的危机解决办法时,欧洲央行不得不在抗击债务危机中扮演更重要的角色.但德国央行希望限制欧洲央行的行动范围.

"德拉吉当然需要拿出点东西来,"花旗经济学家Guillaume Menuet说."像某种文件那样市场所希望看到的实质性东西,以此证明其所言不虚."

欧洲央行执委亚斯穆森在法兰克福一个银行业会议上表示,"市场正在消化欧元区解体的预期.对於一个货币同盟而言,像这样对整个系统产生怀疑是绝对不行的."

不过他亦表示,要确保欧元区的决策不会减轻政府改革的压力,这一点很关键.这也是为什麽欧洲央行不大可能在周四披露该计划所有细节的原因之一.

德国宪法法院将在9月12日就欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)是否违背德国法律作出裁决,这是该基金投入实施必不可少的条件.欧盟成员国财长将於9月14-15日在塞浦路斯召开会议,讨论对西班牙和希腊提供进一步援助的可能性,银行业联合监管的计划亦在讨论之列.

奥朗德表示,10月18-19日的欧盟峰会上可能就是否支持西班牙和希腊作出决定.

目前市场希望了解购债计划的细节.不过欧洲央行内部的紧绷状态,尤其是德国央行对购债行动的抵触,以及欧洲央行渴望保持一些神秘感,意味着其在周四仅会揭晓该计划的部分轮廓.

路透调查中的受访分析师对欧洲央行降息机率的看法不一,略超半数的分析师认为该央行将按兵不动.

是否降息或许将取决於欧洲央行能透露多少购债计划的细节.

"德拉吉在干预市场这部分很可能令外界失望,至少是略感失望;因此为了弥补缺乏购债计划细节的不足,他们也可能倾向於降息."Nordea分析师Anders Svendsen表示.(完)

--编译/审校 肖群英/徐文焰/郑茵/张涛/白云

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