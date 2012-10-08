法意等欧元区五国希望年底前建成泛欧银行监管机构

路透马耳他瓦莱塔10月5日电---在法国与意大利带领下,五个欧元区国家呼吁欧盟在年底前建立泛欧银行业监管机构,并在2013年投入运作.

法国、马耳他、西班牙、意大利和葡萄牙首脑周五在马耳他会晤.他们在此出席与北非五国的地中海沿岸国家5+5集团峰会.

这五国首脑发表联合声明称,欧洲理事会在10月18-19日会议上"必须推动单一的泛欧银行监管体系的建立,在年底前达成决议并在2013年1月前投入运营."

欧洲领导人已经原则上同意创建统一的银行业联盟,使成员国可以联手支持自己的银行,以此支撑欧洲金融体系.

但德国对联合银行监管体系能否在明年初建成并启用表示怀疑.

法国总统奥朗德称,银行业联盟的问题,将是欧洲领导人10月会议的关键议题之一.

"我希望,我们能在欧洲理事会会议上展现出我们做好了解决问题的准备,尤其是在银行业联盟问题上."奥朗德在媒体发布会上称.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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