法意德三国对重新谈判巴黎气候协定坚决说不

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透罗马6月1日 - 意大利、法国和德国周四对美国总统特朗普决定让美国退出巴黎气候协定表示遗憾，并拒绝了特朗普关于可以修改这一全球协定的提议。
三国领导人罕见地发布联合声明称：“我们认为2015年12月在巴黎形成的这一趋势是不可逆转的，我们坚定地认为巴黎协定不能重新谈判，它是对我们这个星球、我们的社会以及经济都十分重要的工具。”
意大利总理真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)、德国总理默克尔和法国总统马克龙敦促盟友加快行动速度应对气候变化，并表示会进一步努力帮助发展中国家。
三国领导人在特朗普宣布其决定之后不到一小时就发布了联合声明，凸显出欧元区三大经济体的失望之情、以及在失去美国支持的情况下继续前行的决心。
“我们相信巴黎协定的实施将带来很多经济机会，促成各国乃至全球经济的繁荣与增长，”三国领导人称。
“因此我们重申对于迅速实施巴黎协定的最坚定的承诺，包括气候相关的融资目标。我们鼓励所有伙伴国加快行动抗击气候变化。”(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。