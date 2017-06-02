法意德三国对重新谈判巴黎气候协定坚决说不

路透罗马6月1日 - 意大利、法国和德国周四对美国总统特朗普决定让美国退出巴黎气候协定表示遗憾，并拒绝了特朗普关于可以修改这一全球协定的提议。

三国领导人罕见地发布联合声明称：“我们认为2015年12月在巴黎形成的这一趋势是不可逆转的，我们坚定地认为巴黎协定不能重新谈判，它是对我们这个星球、我们的社会以及经济都十分重要的工具。”

意大利总理真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)、德国总理默克尔和法国总统马克龙敦促盟友加快行动速度应对气候变化，并表示会进一步努力帮助发展中国家。

三国领导人在特朗普宣布其决定之后不到一小时就发布了联合声明，凸显出欧元区三大经济体的失望之情、以及在失去美国支持的情况下继续前行的决心。

“我们相信巴黎协定的实施将带来很多经济机会，促成各国乃至全球经济的繁荣与增长，”三国领导人称。

“因此我们重申对于迅速实施巴黎协定的最坚定的承诺，包括气候相关的融资目标。我们鼓励所有伙伴国加快行动抗击气候变化。”(完)